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Стерненко заявив, що його хочуть арештувати

Київ, Четвер 17 грудня 2020 18:46
Стерненко заявив, що його хочуть арештувати
Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Активіст Сергій Стерненко завив, що отримав клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура просить суд взяти Стерненка під варту.

Про це активіст написав на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів Стерненко, клопотання про обрання запобіжного заходу він отримав на електронну пошту. Домашній арешт активіста закінчився майже 3 тижні тому.

"Це по справі моєї необхідної оборони. Засідання буде вже завтра, 18.12, в Приморському суді о 12:00", - додав він.

Стерненко також опублікував копію клопотання.

Стерненко заявив, що його хочуть арештувати

Зазначимо, мова йде про справу, в якій Стерненка звинувачують в умисному вбивстві одного з нападників на нього. Напад на нього стався у травні 2018 року. Стерненко поранив ножем одного з нападників, який згодом помер. Слідство розцінює його дії як перевищення самооборони.

Нагадаємо, 13 серпня активісту вручили обвинувальний акт. Його звинуватили в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України) і в носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.2 ст.263 КК України).

Як писало РБК-Україна, наприкінці вересня Приморський райсуд Одеси призначив активісту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в Києві.

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Новини України Суспільство арештСергій СтерненкоСуд

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