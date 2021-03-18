Степанов о вспышке COVID в Украине: будет длиться до конца апреля

В Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса. При этом министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что сейчас необходим общенациональный карантин.

Министр отметил, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены.

"У нас сложный период. COVID-19 - это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное - это сберечь как можно больше жизней украинцев", - заявил Степанов.