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МОЗ про розподіл регіонів на карантинні зони: людський фактор відсутній

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 18:25
МОЗ про розподіл регіонів на карантинні зони: людський фактор відсутній
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Карантинні обмеження в кожному регіоні будуть переглядатися раз на тиждень

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про правила дії адаптивного карантину в країні. За його словами, при внесенні того чи іншого регіону до певного списку відсутній людський фактор.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відзначимо, Центральна комісія з ТЕБ та НС поділила регіони за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 - від "зеленої" до "червоної".

"Ми показуємо цифри, враховуючи які вводиться зелений, жовтий або червоний рівень. У Міністерстві охорони здоров'я немає жодного натяку на політику. Всі розрахунки здійснюються в автоматичному режимі, людський фактор тут відсутній", - заявив Степанов.

Обмеження почали діяти на місцях з 1 серпня.

У МОЗ уточнюють, що вони будуть переглядатися щотижня в залежності від епідемічної ситуації.

Нагадаємо, з 3 серпня в Україні набули чинності нові правила зонального карантину, згідно з якими країну розділили на чотири зони.

Попри нові правила, Тернопіль і Луцьк відмовилися посилювати карантин, попри те, що вони потрапили в "червону зону".

У МОЗ заявили, що місцева влада може лише посилювати карантин, але не послаблювати.

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