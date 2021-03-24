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"Може бути закрита вся країна": в РНБО допустили можливість локдауну по всій Україні

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 18:07
"Може бути закрита вся країна": в РНБО допустили можливість локдауну по всій Україні Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні може бути знову введений загальнонаціональний жорсткий карантин. Це може статися в разі подальшого погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "BBC Україна".

Він припустив, що незабаром РНБО проведе засідання у зв'язку з ситуацією з коронавирусу. Але невідомо, чи буде на ньому розглядатися питання посилення заходів по всій країні. Поки всі рішення залишаються для прийняття в регіонах.

"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", - сказав секретар РНБО.

За станом на 24 березня в "червоною" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтої" зоні є Херсонська область.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо не будуть виконуватися обмеження на громадському транспорті, то локдаун в столиці може стати ще більш жорстким. Не виключено, що транспорт взагалі буде зупинений.

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