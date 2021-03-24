"Може бути закрита вся країна": в РНБО допустили можливість локдауну по всій Україні

В Україні може бути знову введений загальнонаціональний жорсткий карантин. Це може статися в разі подальшого погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "BBC Україна".

Він припустив, що незабаром РНБО проведе засідання у зв'язку з ситуацією з коронавирусу. Але невідомо, чи буде на ньому розглядатися питання посилення заходів по всій країні. Поки всі рішення залишаються для прийняття в регіонах.

"Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не за оптимістичним сценарієм, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна", - сказав секретар РНБО.

За станом на 24 березня в "червоною" зоні знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтої" зоні є Херсонська область.