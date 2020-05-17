Карантин у Києві: коли відкриють метро і запустять громадський транспорт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Столична влада просить Кабмін відкрити метро з 25 травня

Метро в Києві в рамках послаблення карантину будуть відкривати, дивлячись на епідеміологічну ситуацію в країні, а громадський транспорт хочуть запустити вже 22 травня. Про це детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Коли відкриють метро в Києві

Метро в Києві відновить роботу з урахуванням епідемічної ситуації. Столична влада просить Кабмін відкрити метро з 25 травня. У зв'язку з цим в МОЗ заявили, що уряд 25 травня буде розглядати можливість відкриття метрополітенів в столиці. Крім того, у міністерстві не стануть наполягати на введені допуску в метро за спеціальними перепустками.

Разом з тим, у київській владі запропонували відкривати великі торгові центи у столиці лише після відновлення роботи метро, щоб місцеві жителі могли добиратися до ТРЦ громадським транспортом. Також умовами відновлення роботи ТРЦ у Києві є зниження кількості хворих на коронавірус та дотримання власниками та відвідувачами ТРЦ протиепідемічних вимог.

Коли відновить роботу громадський транспорт у Києві

У міській владі повідомили, що у Києві поступово збільшують кількість наземного громадського транспорту, щоб із 22 травня він вже працював у звичайному режимі. Однак, наголошуватимуть на дотриманні у ньому правил безпеки, адже 30% заражень відбуваються саме в громадському транспорті.

Загалом в Україні планують відновити роботу громадського транспорту і внутрішнього авіасполучення одночасно і комплексно, але за правилами адаптивного карантину.

Автор: Андрій Козловський