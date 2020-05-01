Степанов: ситуація дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня

Ситуація з коронавірусом дозволяє почати пом'якшення карантину в Україні з 11 травня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що карантинні заходи дозволили уникнути пікової захворюваності на коронавірус в Україні.

"Ми пішли іншим шляхом, ніж європейські країни. Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу підкреслити, ми щодня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення вже з 11 травня. 11 травня ми будемо робити пом'якшення, так як на сьогоднішній день це дозволяє ситуація", - додав Степанов.

Нагадаємо, незважаючи на заборони Кабміну, станом на 1 травня ряд великих міст вже почав пом'якшувати карантин. Зокрема, магазини і парки відкриваються в Черкасах, Житомирі та Дніпрі.

Відзначимо, нинішнє ослаблення карантинних обмежень стосується роботи продовольчих ринків. Цього тижня уряд дозволив відкрити майже 900 ринків за умови дотримання жорстких санітарних норм, які стосуються безпечної дистанції на ринках між продавцями і покупцями, а також обов'язкової наявності засобів індивідуального захисту і антисептиків.