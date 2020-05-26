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Степанов розповів, скільки лікарень в Україні недоотримали фінансування

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Фінансування протитуберкульозного або психіатричного напрямів скоротилося на 70-80%

У 2020 році близько тисячі лікарень по всій Україні недоотримали фінансування. Зокрема, менше коштів отримали обласні лікарні, а також дитячі та інфекційні заклади.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами міністра, деякі з лікарень недоотримали 50% фінансування.

"Ми зустрілися з Національною службою здоров'я, на початку квітня, коли вони вже уклали усі договори. У розрахунках, які вони мені дали, 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж минулого року. З них 332 - на 50% менше, ніж торік", - заявив він.

Міністр зазначив, що кошти недоотримали близько 215 обласних лікарень, а також дитячих та інфекційних закладів.

Також Степанов наголосив, що фінансування цілих напрямів, наприклад, протитуберкульозного або психіатричного, скоротилося на 70-80%.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує запровадити коефіцієнт складності у тарифах на медичні послуги.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я обіцяло представити чіткий план перерахунку другого етапу медичної реформи, який повинен вирішити проблему фінансування лікарень.

Раніше Степанов анонсував введення нової системи фінансування лікарень.

Автор: Надія Собенко

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