Степанов розповів, чи будуть закривати церкви через сплеск COVID-19

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Степанов заявив, що ніхто не планує закривати церкви на карантин

Заяви про нібито можливе закриття церков на карантин в результаті сплеску COVID-19 не відповідають дійсності. Раніше МОЗ назвав богослужінням одним з факторів різкого зростання кількості хворих.

Про це на брифінгу у Львові заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, він ніколи не звинувачував церкви у порушеннях, які призвели до сплеску захворювань.

"Я думаю, що тут потрібно просто взяти і подумати про здоров'я своїх парафіян. Якщо є така проблематика, просто виправити її. А будь-яких заяв щодо ... Я навіть не знаю, як це коментувати. Яке закриття церков? Вже почали вигадувати не з того, що я говорив, а самостійно", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в кінці липня Степанов заявив, що зростання захворюваності на COVID-19 в Україні пов'язане з порушенням карантину на богослужіннях і в громадському транспорті.

За його словами, богослужіння стали головною причиною зростання числа пацієнтів з коронавірусом на заході України, особливо в селах.

Після цього, Всеукраїнська рада церков виступила із заявою, в якій закликала не узагальнювати звинувачення щодо релігійних громад.

Станом на 6 серпня в Україні новий антирекорд щодо коронавірусу - понад 1 300 нових випадків за добу.