В Україні антирекорд по коронавірусу вже другий день поспіль

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні вже 76 тисяч заражених

Станом на 6 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1 318 людей. Найбільше інфікованих в Львівській області, Києві, Харківській та Івано-Франківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, вчора також була виявлена рекордна кількість нових заражених, але сьогодні на 47 випадків більше.

Всього з початку епідемії в Україні заразились 76 808 людей, більше 42 тисячі одужали(+997) та 1 819 людей померли (+31).

Найбільше заражених у Львівській області - вже більше 10 тисяч. Далі йде Київ (8 992). Значний добовий приріст в Одеській, Харківській, Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, з понеділка карантин можуть посилити в Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях, наразі вони перебувають в зеленій зоні.

Раніше повідомлялось, що Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами; за минулу добу в області виявили коронавірус у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували.