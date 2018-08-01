Степанов просить Гройсмана зупинити корупцію у портах

Степанов просить також перевірити діяльність Держекоінспекції Чорного моря

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов ініціював ліквідацію Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. Глава області підписав відповідний лист прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману.

"Не дивлячись на недосконалість нормативно-правової бази та відсутність підзаконних актів, без регламентованих процедур, на свій розсуд інспекторів Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря здійснюється відбір проб води та проведення їх аналізу. Це призводить до навмисної затримки суден на тривалий час, що означає сплату коштів у вигляді штрафів. А це, в свою чергу, призводить до збитків, які обчислюються десятками тисяч доларів США для вантажовласників і сотнями тисяч доларів США для судовласників за простій", - йдеться у листі.

Також у зверненні до голови уряду глава Одеського регіону наголосив на необхідності здійснення перевірки діяльності Держекоінспекції Чорного моря з приводу обґрунтованості раніше накладених санкцій.

"Екоінспекція звітує про 300 000 доларів, зароблених у бюджет з початку року. Проти мільйонів доларів, які втрачають світові компанії під час простою у портах. Судновласники навіть включають у договори фрахтування спеціальне "українське застереження" (англ. Ukrainian Clause), в якому попереджають фрахтувальників, що для запобігання затримки судна в українському порту необхідно додати в дисбурсментський рахунок від 3 до 5000 доларів", - зазначив голова Одеської ОДА Степанов.

Напередодні бізнесмени і портовики повідомили главі регіону, що екоінспектори неправомірно зупиняють суду і вимагають хабар або виписують штрафи за нібито погіршення якості морської води при скиданні баластної води.

Під час наради підприємці привели ряд показових випадків.

Зокрема, в квітні-травні 2018 року в результаті проведення радіологічного контролю вантажу судна "BLUE LAKE STAR" (експорт соняшникової олії), за інформацією агента, держекоінспектори відмовилися проставляти позначку на коносаменті. А без цього документа митниця не пропускає вантаж. Отже, через простій судновласник втратив близько 100 тис. дол.

А в морському порту "Південний" (з 26.01.2018 по 18.02.2018) були затримані вісім суден з вантажем аміаку. Екоінспекція тоді відмовила в здійсненні екологічного/радіологічного контролю вантажу за порушення, які були допущені з боку ОПЗ при навантаженні.

При цьому, претензії до вантажу або судна не були оголошені. Однак, вантаж з порту не вийшов. Орієнтовна сума демереджу 8 судів склала близько 540 тис. дол. США.

Аналогічна ситуація сталася з судном "KINGFISHER" (вантаж - глина) - під навантаженням знаходилося з 03.05.2018р по 12.05.2018р. Після того екоінспекція поставила штамп "ВИВЕЗЕННЯ ЗАБОРОНЕНО". Простій до 13.05.2018. Демередж - 15 тис. дол.

Відзначимо, як повідомляла прес-служба Одеської ОДА 31 липня Максим Степанов провів нараду за участю підприємців, портовиків і посадових осіб Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря.