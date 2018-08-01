Степанов просит Гройсмана остановить коррупцию в портах

Степанов просит также проверить деятельность Госэкоинспекции Черного моря

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов инициировал ликвидацию Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря. Глава области подписал соответствующее письмо премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие подзаконных актов, без регламентированных процедур, по своему усмотрению инспекторов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря осуществляется отбор проб воды и проведения их анализа. Это приводит к умышленной задержки судов на длительное время, что означает уплату средств в виде штрафов. А это, в свою очередь, приводит к убыткам, которые исчисляются десятками тысяч долларов США для грузовладельцев и сотнями тысяч долларов США для судовладельцев за простой", - говорится в письме.

Также в обращении к председателю правительства глава Одесского региона отметил необходимость осуществления проверки деятельности Госэкоинспекции Черного моря по поводу обоснованности ранее наложенных санкций.

"Экоинспекция отчитывается о 300 000 долларов, заработанных в бюджет с начала года. Против миллионов долларов, которые теряют мировые компании во время простоя в портах. Судовладельцы даже включают в договоры фрахтования специальное "украинское предостережение" (англ. Ukrainian Clause), в котором предупреждают фрахтователей, что для предотвращения задержки судна в украинском порту необходимо добавить в дисбурсментский счет от 3 до 5000 долларов", - отметил председатель Одесской ОГА Степанов.

Накануне бизнесмены и портовики сообщили главе региона, что экоинспектора неправомерно останавливают суда и требуют взятку или выписывают штрафы за якобы ухудшение качества морской воды при сбросе балластной воды.

Во время совещания предприниматели привели ряд показательных случаев.

В частности, в апреле-мае 2018 года после проведения радиологического контроля груза судна "BLUE LAKE STAR" (экспорт подсолнечного масла), по информации агента, госэкоинспектора отказались проставлять отметку на коносаменте. А без этого документа таможня не пропускает груз. Следовательно, из-за простоя судовладелец потерял около 100 тыс. дол.

А в морском порту "Южный" (с 26.01.2018 по 18.02.2018) были задержаны восемь судов с грузом аммиака. Экоинспекция тогда отказала в осуществлении экологического/радиологического контроля груза за нарушения, которые были допущены со стороны ОПЗ при нагрузке.

При этом, претензии к грузу или судну не были объявлены. Однако, груз из порта не вышел. Ориентировочная сумма демереджа 8 судов составила около 540 тыс. долл. США.

Аналогичная ситуация произошла с судном "KINGFISHER" (груз - глина) - под нагрузкой находилось с 03.05.2018р по 12.05.2018р. После того экоинспекция поставила штамп "ВЫВОЗ ЗАПРЕЩЕНО". Простой до 13.05.2018. Демередж - 15 тыс. дол.

Отметим, как сообщала пресс-служба Одесской ОГА, 31 июля Максим Степанов провел совещание с участием предпринимателей, портовиков и должностных лиц Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.