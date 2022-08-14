Біля Стіни Плачу в Єрусалимі розстріляний автобус: семеро людей поранені

Біля Стіни Плачу в Єрусалимі невідомий розстріляв автобус. В результаті семеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Повідомляється, що серед поранених – шість чоловіків і одна жінка, їх госпіталізували. Злочинець зник з місця події. Правоохоронні органи в якості основної версії подію розглядають подію як теракт.

У поліції Ізраїлю заявили, що на місце оперативно прибула велика кількість патрулів, які тут же приступили до охорони району, розслідування події і розшуку підозрюваного.