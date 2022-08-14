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Біля Стіни Плачу в Єрусалимі розстріляний автобус: семеро людей поранені

Фото: біля Стіни Плачу в Єрусалимі розстріляний автобус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Біля Стіни Плачу в Єрусалимі невідомий розстріляв автобус. В результаті семеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Повідомляється, що серед поранених – шість чоловіків і одна жінка, їх госпіталізували. Злочинець зник з місця події. Правоохоронні органи в якості основної версії подію розглядають подію як теракт.

У поліції Ізраїлю заявили, що на місце оперативно прибула велика кількість патрулів, які тут же приступили до охорони району, розслідування події і розшуку підозрюваного.

Нагадавши, Уряд РФ вимагає припинити роботу Єврейського агентства на території країни. Воно займається питаннями репатріації в Ізраїль.

Пізніше Ізраїль вирішив направити до Москви урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства.

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ІзраїльИерусалимТеракт