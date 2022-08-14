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У Стены Плача в Иерусалиме расстрелян автобус: семь человек ранены

Фото: у Стены Плача в Иерусалиме расстрелян автобус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате семь человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Сообщается, что среди раненых – шесть мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Преступник скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы в качестве основной версии произошедшее рассматривают произошедшее как теракт.

В полиции Израиля заявили, что на место оперативно прибыло большое количество патрулей, которые тут же приступили к охране района, расследованию происшествия и розыску подозреваемого.

Напомним, правительство РФ требует прекратить работу Еврейского агентства на территории страны. Оно занимается вопросами репатриации в Израиль.

Позже Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства.

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ИзраильИерусалимТеракт