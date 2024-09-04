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Стефанишину уволили с должности вице-премьера по евроинтеграции

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная Рада поддержала увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она занимала эту должность с 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Увольнение Стефанишиной поддержали 241 народный депутат. 

Фото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)

Добавим, 3 сентября, как сообщал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, Стефанишина подал в парламент заявление об отставке.

Что известно о Стефанишине

Родилась в 1985-м.

В свое время получила высшее образование на факультете международного права Института Международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Позже также получила диплом специалиста "Финансы и кредит" Одесского национального экономического университета. 

С марта по декабрь 2017-го занимала должность директора Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров, а с декабря 2017 по сентябрь 2019 года - генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

4 сентября 2020 года была назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кадровые изменения в Кабинете министров и Офисе президента

3 сентября глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабинете министров. До этого источники РБК-Украина предупредили, что перестановки также возможны и в Офисе президента (ОП).

По словам президента Владимира Зеленского, перестановки необходимы для того, чтобы государственные институты были настроены для достижения всех необходимых Украине результатов.

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