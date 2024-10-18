Стефанишина о вступлении Украины в НАТО без оккупированных территорий: таких разговоров не было

"Таких разговоров не было. Украина однозначно будет приглашена в НАТО в границах 1991 года и это не обсуждается. Это не предмет дискуссий", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что членство Украины в НАТО состоится после войны. В то же время в процессе после приглашения ситуация может изменяться.

"По приглашению составляется протокол о присоединении, в котором указывают и сроки, и реформы, которые нужно сделать. Это не страшные реформы. Но это позже. Сейчас приглашение. И оно вообще не обсуждается ни продвижением на фронте, ни территориями", - добавила министр.