Стефанішина про вступ України до НАТО без окупованих територій: таких розмов не було

"Таких розмов не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що членство України в НАТО відбудеться після війни. Водночас у процесі після запрошення ситуація може змінюватися.

"Після запрошення складається протокол про приєднання, в якому зазначають і терміни, і реформи, які потрібно зробити. Це не страшні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", - додала міністр.