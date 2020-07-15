У середу, 15 липня, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, розповіла, яка мета військових навчань НАТО в Чорному морі. Кораблі альянсу 9 липня увійшли в Чорне море.

Про це повідомила у Facebook.

"В НАТО відзначили, що такі навчання допоможуть підвищити сумісність між союзниками і регіональними партнерам", - розповіла Стефанишина.

Вона додала, що в найближчі дні заплановані візити в порт Бургас (Болгарія) та порт Одеса (Україна), з дотриманням всіх обмежувальних заходів, пов'язаних з протидією поширенню пандемії COVID-19.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Україні необхідно зосередитися на внутрішніх комплексних реформах у секторі безпеки і оборони. Це потрібно, щоб досягти повної сумісності з альянсом, і претендувати на членство.

Як повідомляло РБК-Україна, підрозділ SNMG2 прибув у Чорне море 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії і Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в якості флагмана.