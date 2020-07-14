Кораблі НАТО увійшли в Чорне море для військових навчань

Фото: кораблі НАТО (twitter.com/YorukIsik)

Навчання пройдуть спільно з Болгарією та Україною

Підрозділу Постійної морської команди НАТО (SNMG2) і Постійна група НАТО противоминным дій (SNMCMG2) ввійшли в Чорне море. Вони спільно з військовими з Болгарії та України візьмуть участь у двох регіональних навчаннях.

Про це повідомляє прес-служба Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Підрозділ SNMG2 прибуло в Чорне море 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії і Туреччини на чолі з контр-адміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в якості флагмана.

Суду SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra і ITS Gaeta 7 липня вийшли в Чорне море, де до них приєднався румунська тральщик і з яким вони 10 липня прибутку в Бургас.

Нагадаємо, кораблі НАТО після навчань у Чорному морі зайдуть у порт Одеси.

Крім того, протягом останнього місяця в акваторію Чорного моря увійшли декілька кораблів НАТО.Кораблі