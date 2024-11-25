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Стефанишина о контактах с США: концентрируемся на обещаниях Трампа завершить войну

Понедельник 25 ноября 2024 21:36
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Стефанишина о контактах с США: концентрируемся на обещаниях Трампа завершить войну Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

Украина сейчас активно контактирует с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Акцент - на его наиболее четких обещаниях, в том числе и о завершении войны.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

"На сегодняшний день мы концентрируемся, конечно, на наиболее четких обещаниях президента Трампа, который в принципе брал на себя публичное обязательство перед победой или в ходе участия в выборах относительно завершения войны в Украине", - рассказала Стефанишина в ходе вечера солидарности, посвященного старту международной акции "16 дней активизма против насилия".

Она добавила, что продолжаются активные контакты как с будущей администрацией президента США, так и с действующей. При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсуждает с американскими чиновниками элементы плана победы.

По словам Стефанишиной, администрация президента США Джо Байдена не использовала момент для приглашения Украины в НАТО.

"Сегодня мы концентрируемся на реализации обещаний президента Трампа наилучшим для себя способом. Но принципиальная позиция всех нас, я думаю, народа Украины и президента Украины, что завершение войны невозможно без членства Украины в ЕС и НАТО", - заверила вице-премьер.

Обещания Трампа

Напомним, в ходе избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно делал заявления о войне России против Украины.

В частности, он заверял, что если станет президентом США, то "за 24 часа закончит войну", поскольку он хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Также после встречи с Зеленским он отмечал, что хочет в контексте войны в Украине "справедливой сделки для всех сторон".

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Ольга Стефанишина
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