RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стефанишина: до конца войны Украина должна быть готова к вступлению в ЕС

Фото: вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина стремится начать переговорный процесс по вступлению в ЕС как можно скорее, чтобы уже к окончанию войны иметь готовность в этом вопросе.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир Эспрессо.

По ее словам, на политиках и чиновниках лежит задача "работать на 200%", чтобы к завершению войны у Украины была максимальная готовность и сформированы переговорные позиции.

"Чтобы когда война закончится, мы не теряли время на процесс, а могли перейти к принятию политических решений. Мы спешим с тем, чтобы начать переговоры в 2023 году, чтобы максимально подготовиться и оперативно провести их и к завершению войны быть готовыми к присоединению к ЕС" , – заявила она.

Кроме того, Стефанишина уверена, что после победы может быть быстро принято решение о членстве Украины в НАТО.

Напомним, что Украина выполнила более 70% обязательств по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Ранее стало известно, что в Киеве 3 февраля прошел саммит Украина-ЕС. В его рамках Украину посетили глава ЕК Урсула фон дер Ляен и председатель Евросовета Шарль Мишель. По итогам саммита ЕС официально заявил о поддержке украинской "формулы мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВступление в ЕС