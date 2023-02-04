Стефанишина: до конца войны Украина должна быть готова к вступлению в ЕС

Украина стремится начать переговорный процесс по вступлению в ЕС как можно скорее, чтобы уже к окончанию войны иметь готовность в этом вопросе.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир Эспрессо .

По ее словам, на политиках и чиновниках лежит задача "работать на 200%", чтобы к завершению войны у Украины была максимальная готовность и сформированы переговорные позиции.

"Чтобы когда война закончится, мы не теряли время на процесс, а могли перейти к принятию политических решений. Мы спешим с тем, чтобы начать переговоры в 2023 году, чтобы максимально подготовиться и оперативно провести их и к завершению войны быть готовыми к присоединению к ЕС" , – заявила она.

Кроме того, Стефанишина уверена, что после победы может быть быстро принято решение о членстве Украины в НАТО.