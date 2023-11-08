Стефанишина о дополнительных условиях для вступления Украины в ЕС: 14 декабря будет финальное решение

"Европейская комиссия, определяя четыре дополнительных ожидания антикоррупционной реформы, антиолигархического законодательства в части лоббирования и нацменьшинств не определили это как рекомендации", - сказала Стефанишина.

По ее словам, лидеры ЕС просят Европейский совет обязать Украину выполнить эти задачи, прежде чем Еврокомиссия начнет свою формальную работу.

"Не факт, что лидеры именно таким образом поддержат видение Еврокомиссии. К тому же некоторые из этих задач должны быть приняты в ближайшее время. Думаю, что еще 14 декабря мы будем видеть финальное решение. И только после этого будем понимать следующие шаги", - добавила министр.

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в 2022 году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Добавим, что 7 ноября СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине. Журналисты выяснили, что ЕК считает полностью выполненными 4 из 7 критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

А сегодня Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутым Украиной и другими странами-претендентами на пути присоединения к ЕС. В нем она рекомендовала начать переговоры по вступлению нашей страны в Европейский союз.