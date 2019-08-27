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Партія "ЄС" запропонує кандидатуру на посаду віце-спікера

Новини » Політика    27.08.2019 - 11:21
Партія "ЄС" запропонує кандидатуру на посаду віце-спікера
Фото: Артур Герасимов (Віталій Носач/РБК-Україна)

"ЄС" пропонує Чийгоза на посаду голови комітету ВР з прав людини

Партія "Європейська солідарність" планує запропонувати кандидата на посаду першого замголови Верховної ради. Про це повідомив голова партії Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

У ході сьогоднішнього засідання фракції "ЄС" визначиться з кандидатурою.

"Що стосується подій, які відбуваються на першій підготовчій підгрупі. Тривають постійні консультації та обговорення кандидатур. Що стосується фракції "ЕС", то сьогодні ми ще раз підтвердили, що будемо висувати кандидатуру на посаду віце-спікера. Сьогодні відбудеться засідання фракції. Після того, вже з визначеною кандидатурою, ми її подамо письмово на керівництво підготовчої групи", - заявив Герасимов.

Крім того, голова партії зазначив, що "ЄС" висунула Ахтема Чийгоза на посаду голови комітету ВР з прав людини.

"Сьогодні ми під стенограму і в присутності всіх колег запропонували на керівництво комітету з прав людини, деокупації Луганської та Донецької областей, АРК Крим та міста Севастополь, а також нацменшин кандидатуру Ахтема Чийгоза. Це ми запропонували, щоб колеги могли вивчити ситуацію", - додав Герасимов.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук підтвердив наміри про скорочення кількості депутатів парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалили план-сценарій першого урочистого засідання Верховної ради, яке відбудеться 29 серпня. Згідно зі сценарієм, підписання присяги буде проходити на 2 поверсі ВРУ за столами реєстрації за участю представників Центральної виборчої комісії.

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