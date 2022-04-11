Стефанчук - спікеру Грузії: чи доречно називати "недоречним" запрошення відвідати дружню країну?

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на відмову грузинського колеги Шалви Папуашвілі відвідати Бучу та Ірпінь і його характеристику такого запрошення як "недоречне". Український політик висловився про взаємну підтримку країн, які стикаються з агресією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанчука на його сторінці у Facebook.

Народний депутат зазначив, що Папуашвілі вважав за неможливе їхати до України доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку нам надає Грузія.

"Як приклад такої потужної підтримки він навів голосування Грузії на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН", - йдеться в публікації.

Звертаючись до колеги, Стефанчук наголошує, що Україна цінує будь-яку допомогу, одержувану від інших країн під час повномасштабної війни.

"Ми щодня просимо про посилення санкцій, надання військової, політичної та фінансової підтримки. Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях", - пише голова українського парламенту.

Стефанчук зауважив, що Україна цінує "щиру підтримку братнього грузинського народу", і додав, що деякі громадяни Грузії нині разом з ЗСУ захищають нашу країну від російських окупантів на полі бою.

"Точно як і багато Українців у 2008 році стояли поруч із Грузинами проти тієї ж Росії, яка зазіхнула на вашу незалежність, проковтнула шматок вашої території, вбивала ваших людей. І Україна тоді з перших днів вашого протистояння з Росією надавала підтримку Грузії: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному, і на військовому рівнях. Просто хочу нагадати, що завдяки українським протиповітряним системам оборони ("Бук", "Оса") ви боронили своє небо", - розповів він.

При цьому Стефанчук звернув увагу, що "ми не міряємося розмірами підтримки", позаяк вона завжди повинна бути щирою, відповідно до обставин, совісті та почуття обов'язку.

"Єдине, що породжує в мене відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати "недоречним" запрошення приїхати до дружньої країни, і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що друг має зробити це без запрошення", - висловився спікер Ради.