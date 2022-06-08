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Стефанчук попередив Європу, чим обернеться ненадання Україні статусу кандидата

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Страсбург, Середа 08 червня 2022 14:36
Стефанчук попередив Європу, чим обернеться ненадання Україні статусу кандидата Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна варта того, щоб отримати статус кандидата на членство в ЄС. І якщо цей меседж не почує наша країна від європейських лідерів, то глава Кремля зрозуміє, що може йти далі у цій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної ради Руслана Стефанчука під час виступу перед Європарламентом.

"Українському народові дуже важливо почути цей потужний меседж від Європи. Меседж, який полягає в тому, що "те, що ви робите, це не марно, і ми бачимо ваше протистояння". Друзі, якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж, цей меседж отримає Путін. Він зрозуміє, що тепер може безкарно йти далі. Я прошу вас: зробімо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою великою спільною перемогою", - закликав Стефанчук.

При цьому він зазначив, Україна чітко усвідомлює, що це лише статус кандидата.

"Ми чітко усвідомлюємо та гарантуємо, що, отримавши цей імпульс, політичний посил, готові працювати далі, але готові робити це швидко та якісно, як зробили це, заповнюючи опитувальник на кандидатство до ЄС", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, як заявляв глава МЗС України Дмитро Кулеба, небажання окремих країн-членів Євросоюзу надавати нашій країні такий статус - це більше психологічний бар'єр, ніж раціонально обґрунтована позиція.

Додамо, раніше стало відомо, що Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ.

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