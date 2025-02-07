Стефанчук объяснил командировку 37 нардепов в США после критики Зеленского

"Перед Украиной сейчас стоит сложная задача - это перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях", - заявил Стефанчук.

По его словам, именно для этого делегация из 37 депутатов Верховной Рады поехала в Соединенные Штаты.

Критика Зеленского

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые народные депутаты регулярно отправляются в заграничные командировки. В частности, сейчас половина Рады находится на Молитвенном завтраке в США.

Зеленский уточнил, что проблема не в визите нардепов в США, а "в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей".