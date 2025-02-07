RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Стефанчук объяснил командировку 37 нардепов в США после критики Зеленского

Фото: Руслан Стефанчук, председатель Верховной рады (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сейчас только 37 народных депутатов выехали из Украины в командировку в Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук во время брифинга в ВРУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Перед Украиной сейчас стоит сложная задача - это перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях", - заявил Стефанчук.

По его словам, именно для этого делегация из 37 депутатов Верховной Рады поехала в Соединенные Штаты.

Критика Зеленского

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые народные депутаты регулярно отправляются в заграничные командировки. В частности, сейчас половина Рады находится на Молитвенном завтраке в США.

Зеленский уточнил, что проблема не в визите нардепов в США, а "в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей".

Также стоит напомнить, что новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ранее заявлял о том, что представителям органов местного самоуправления и работникам КГГА могут усложнить командировки за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВерховная рада