Стефанчук объяснил командировку 37 нардепов в США после критики Зеленского

Сейчас только 37 народных депутатов выехали из Украины в командировку в Соединенные Штаты Америки.
Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук во время брифинга в ВРУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Перед Украиной сейчас стоит сложная задача - это перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях", - заявил Стефанчук.
По его словам, именно для этого делегация из 37 депутатов Верховной Рады поехала в Соединенные Штаты.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые народные депутаты регулярно отправляются в заграничные командировки. В частности, сейчас половина Рады находится на Молитвенном завтраке в США.
Зеленский уточнил, что проблема не в визите нардепов в США, а "в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей".
Также стоит напомнить, что новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ранее заявлял о том, что представителям органов местного самоуправления и работникам КГГА могут усложнить командировки за границу.
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