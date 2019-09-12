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На засіданні фракції "Слуга народу" обговорять кнопкодавство їх нардепів

Новини » Політика    12.09.2019 - 11:01
На засіданні фракції "Слуга народу" обговорять кнопкодавство їх нардепів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На засіданні фракції також обговорюватимуть законопроект про імперативний мандат

У перерві між пленарними засіданням у четвер відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому розглянуть кнопкодавство їх нардепів. Про це заявив народний депутат Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, керівництво може прийняти рішення через зафіксовані факти кнопкодавства депутатами Сергієм Литвиненко та Олени Копанчук. Депутат наголосив, що на засіданні фракції також обговорюватимуть законопроект про імперативний мандат.

"Ми хочемо прийняти законопроект про імперативний мандат, з нами сперечаються інші колеги по зали. Це ми сьогодні на фракції будемо обговорювати як це робити. Сьогодні на фракції будемо збиратись і спілкуватись з ними (депутатами Литвиненко та Копанчук, - ред.) безпосередньо, чому вони так зробили. Ставлення всіх членів фракції - 100% негативно", - заявив Радуцький.

Разом з тим, Радуцький не відповів, чи можуть лишити мандату Литвиненко та Копанчук.

Крім того, представник уряду у парламенті нардеп Ірина Верещук додала, що рішення фракції має задовільнити виборців.

"Слуга народа" обіцяли, що ми будемо карати впритул до кримінального провадження, впритул до позбавлення мандату. Буде рішення фракції. Сподіваюсь, воно буде таким, яке задовільнить наших виборців. Є ціла палітра інструментів. У нас є чат, де кожен пропонує в той чи інший спосіб покарати наших депутатів. Вони мажоритарники. Запропонувати їм написати заяви? Запропонувати їм самим скласти мандат? запропонувати їм стати позафракційними депутатами? Хай вирішує керівництво", - додала Верещук.

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук попалася на кнопкодавстві.

Раніше на кнопкодавстві був викритий представник "Слуги народу" Сергій Литвиненко.

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