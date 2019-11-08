Комітет Ради визнав корупційними два законопроекти про референдум

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Йдеться про законопроекти №2182 та №1123

Комітет з питань антикорупційної політики визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, йдеться про проект закону №2182 "Про всеукраїнський референдум" та №1123 "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою".

"Члени комітету визнали корупційними законопроекти: №№1093, 1099, 1126, 1123, 2133, 2182, 1211, 1096, 1097, 1098", - сказано у повідомленні Ради.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту відправити на доопрацювання законопроект №2182 "Про всеукраїнський референдум".

Як писало РБК-Україна раніше, глава ВР Дмитро Разумков заявив, що законопроект про народовладдя буде презентовано до Нового року. За його словами, цим законопроектом займається представник президента в ВР, перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Станом на сьогодні немає закону про референдум. Наша позиція, треба закон про народовладдя чи пакет законів про народовладдя", - підкреслював глава парламенту.

Додамо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила до кінця року планує розробити і внести до парламенту законопроект про народовладдя, який передбачатиме проведення референдуму.