Стефанчук анонсировал представительство ВР в Европарламенте и упомянул Польшу
Верховная Рада Украины в ближайшее время планирует открыть представительство в Европейском парламенте по аналогии с представительством Европарламента в Украине. Такой шаг должен усилить парламентское взаимодействие с европейскими институтами и поддержать процесс вступления Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент в ближайшее время откроет свое представительство в Европейском парламенте. По его словам, это будет сделано по аналогии с представительством Европарламента в Украине.
Стефанчук поблагодарил депутатов Европейского парламента за поддержку Украины и отметил, что многие важные для Киева решения начинались именно с инициатив в Европарламенте - голосований за резолюции и соответствующие поправки.
Отдельно он отметил сотрудничество с президентом Европарламента Робертой Мецолой, с участием которой, по его словам, готовятся важные решения в поддержку Украины.
Украина будет усиливать парламентскую дипломатию
Стефанчук также отметил важность развития сотрудничества с нордическими и балтийскими государствами, которые остаются одними из наиболее последовательных партнеров Украины.
По его словам, в ближайшее время планируются визиты в Рейкьявик и Хельсинки для углубления взаимодействия со странами Северной Европы и Балтии.
Еще одним важным направлением он назвал парламентское измерение G7.
Председатель Верховной Рады сообщил, что Украина в пятый раз будет участвовать в Саммите спикеров парламентов G7, который в этом году состоится 10-12 сентября в Париже.
"Мы и дальше будем мобилизовать парламентские силы самых мощных государств мира для усиления поддержки Украины", - заявил Стефанчук.
Совет будет работать над переговорами о вступлении в ЕС
Отдельным приоритетом глава парламента назвал продвижение переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз и открытие новых переговорных кластеров.
По его словам, важно усилить взаимодействие с парламентами государств-членов ЕС, ведь именно они в будущем должны ратифицировать решение о вступлении Украины в Евросоюз.
Стефанчук призвал дипломатов работать над устранением препятствий на пути евроинтеграции и развитием контактов со странами, от которых зависит дальнейшее движение Украины к членству в ЕС.
В частности, он заявил о необходимости проведения первых за многие годы официальных визитов председателя Верховной Рады в Венгрию, Румынию и Словакию.
Отдельное направление – отношения с Польшей
Стефанчук акцентировал внимание на защите украинцев в Польше (инфографика РБК-Украина)
Глава Верховной Рады также остановился на сотрудничестве с Польшей.
По его словам, украинский парламент поддерживает постоянный диалог с польским Сеймом и Сенатом и должен играть стабилизирующую роль в преодолении временных затруднений в двусторонних отношениях.
Стефанчук отметил необходимость защиты прав украинских граждан, находящихся в Польше.
"Никто не имеет права издеваться над украинскими гражданами, и это наша с вами задача", - заявил он.
Контекст заявления по поводу украинцев в Польше
В последнее время в Польше участились нападения на граждан Украины со стороны местных жителей. На днях в польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины. Консульство Украины уже отреагировало на этот инцидент.
Также 27 июля во Вроцлаве неизвестные молодые люди жестоко избили украинку и ее парня. Глава МИД Андрей Сибига поручил консульству срочно принять меры реагирования, а дипломаты направили официальный запрос в польскую полицию.
Напомним, представитель правительства Польши Адам Шлапка публично заявил, что рост насилия против украинцев связан с риторикой и действиями правых политиков.