ua en ru
Ср, 10 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Стаж сгорит? Что будет с бумажными трудовыми книжками после 10 июня

18:57 10.06.2026 Ср
2 мин
Переход, о котором знают не все, уже идет
aimg Анастасия Никончук
Стаж сгорит? Что будет с бумажными трудовыми книжками после 10 июня Фото: оцифровка трудовой книжки (facebook.com pfumk)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинцев предупредили, что процесс цифровизации трудовых книжек продолжается, а страховой и трудовой стаж граждан полностью сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минсоцполитики.

Как уточняют в ведомстве, после 10 июня 2026 года никаких потерь данных не произойдет, а система учета останется действующей.

Оцифровка трудовых книжек продолжается

В ведомстве подчеркнули, что перевод трудовых книжек в электронный формат не имеет жесткого завершения по срокам.

Граждане смогут подавать документы для оцифровки и после 10 июня 2026 года без риска утраты данных о стаже.

Отдельно отмечается, что отсутствие подачи документов к указанной дате не приводит к аннулированию уже накопленного трудового или страхового стажа.

Читайте также: Остались считанные дни: кому нужно оцифровать трудовую и что будет, если не успеть

Бумажные документы остаются действительными

В ведомстве разъяснили, что бумажные трудовые книжки продолжают выполнять свою функцию подтверждения периодов работы.

Они могут использоваться при назначении пенсии и других расчетах, связанных с трудовой деятельностью.

Для граждан, которым пенсия уже назначена, повторная подача трудовой книжки не требуется. Вся необходимая информация уже внесена в базы данных Пенсионного фонда Украины.

Зачем продолжается цифровизация

Цель оцифровки трудовых книжек — создание единой электронной системы учета трудового стажа. Это позволит защитить данные от потери, повреждения или физического износа бумажных документов и упростит их дальнейшее использование в пенсионной системе.

Напоминаем, что в Украине продолжается переход к электронному учету трудового стажа, в рамках которого бумажные трудовые книжки постепенно заменяются цифровым форматом хранения данных о трудовой деятельности. Традиционный документ, долгое время остававшийся основным подтверждением стажа при оформлении пенсии, теперь интегрируется в электронную систему.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Трудовой кодекс
Новости
Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мосту
Спутник показал последствия ударов по Чонгарскому мосту
Аналитика
Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата