Били по жилым домам и предприятиям. Терехов раскрыл детали ночного обстрела Харькова

Ночная атака врага на Харьков продолжалась в течение полутора часов. Террористы били ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по жилым домам, предприятиям и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, атака, в результате которой пострадал Новобаварский район, продолжалась с 02:29 до 03:57. Террористы применили против Города две ракеты и девять "Шахедов". Один из дронов не взорвался, но остальные - попали.

Террористы били по гражданской инфраструктуре, предприятиям, человеческим домам, СТО и парку. Всего пострадали семь локаций Львова:

цех гражданского предприятия;

еще одно гражданское предприятие, большой пожар. Известно о 30-летнем пострадавшем;

горела СТО;

сгорел частный дом, гараж, флигель. Пострадало еще 7 близлежащих домов;

повреждена крыша склада;

попадание в землю, выгорела трава на 600 квадратных метров. Задета электросеть;

найден не разорванный "Шахед".

Фото: известны детали ничего обстрела Харькова (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Кроме того, один из БпЛА упал в парке в Новобаварском районе города и не разорвался. Взрывотехники обезвредили российский беспилотник", - рассказала Харьковская областная прокуратура.