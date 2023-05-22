Произошел масштабный сбой в работе Instagram, пользователей в Украине тоже "зацепило"
Ночью, 22 мая, у компании Instagram Meta Platforms Inc произошел масштабный сбой, в результате чего сотни тысяч пользователей по всему миру не могли пользоваться приложением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным ресурса по мониторингу проблем и сбоев Downdetector более 100 000 пользователей в Соединенных Штатах, 24 000 в Канаде и более 56 000 в Великобритании имели проблемы с использованием Instagram.
У абонентов из Украины ночью также наблюдались проблемы с приложением, в частности, в Instagram не обновлялась лента, невозможен стал просмотр сторис и профиля любого из пользователей. Не работала и ПК версия программы.
Компания сообщила, что произошла техническая проблема, однако ее устранили, а приложение уже возобновило свою работу для большинства пользователей.
"Раньше сегодня техническая проблема привела к тому, что у некоторых людей возникли проблемы с доступом к Instagram. Мы решили эту проблему как можно скорее для всех, на кого это повлияло", - отметил представитель Instagram.
Новая соцсеть Instagram
По данным анонимных источников издания Bloomberg Instagram готовит новое приложение, чтобы конкурировать с Twitter. Отмечается, что приложение в течение нескольких месяцев было тайно доступно для избранных создателей, ведь компания тестирует проект со знаменитостями и влиятельными лицами.
По предварительной информации, соцсеть, которая будет отдельна от Instagram, но позволит людям подключать учетные записи, может дебютировать уже в июне.
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