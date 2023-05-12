ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банки сократили выдачу кредитов населению, немного снизив ставки

Новина українською →
Украина, Пятница 12 мая 2023 09:33
Банки сократили выдачу кредитов населению, немного снизив ставки Фото: банки снизили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2023 года в национальной валюте упали на 0,3 п.п. до 36,1% годовых. Кредитный портфель сократился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 2,6% до 2,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за апрель не изменились - 20,2% годовых, по валютным выросли с 6,2% до 6,8%.

Банки сократили выдачу кредитов населению, немного снизив ставки

Кредитный портфель банков за апрель сократился на 1,0% до 963 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,4% до 205 млрд гривен, предприятий сократился на 1,1% до 736 млрд гривен.

Банки сократили выдачу кредитов населению, немного снизив ставки

Напомним, по данным НБУ, банки существенно улучшили свои ожидания развития кредитования в Украине. Во II квартале банкиры прогнозируют рост спроса на розничные кредиты, а больше всего - на ипотеку.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки Национальный банк Украины
NEWS
Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - DeepState
Оккупанты потеряли несколько позиций недалеко от Бахмута и Соледара, - DeepState
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи