Сравняются ли ставки по депозитам в банках с инфляцией: ответ НБУ
Ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции и даже превысить его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой "Громадському радіо".
Как отметила Рожкова, сегодня банки в зависимости от своего размера и стратегии предлагают ставки от 12,5 до 16% годовых.
По ее словам, НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине в этом году может замедлиться до 15%.
"Если будет все идти по нашему прогнозу… то не исключительно, что в какой-то момент доходность этих депозитов будет равна уровню инфляции или даже превысит", - сказала замглавы НБУ.
Напомним, в марте 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (10,8%).
Годовая инфляция в марте составила 21,3%.