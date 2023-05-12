Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 0,8%.

За апрель ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 13,4% до 13,3% годовых, по валютным выросли с 0,3% до 0,4% годовых.

Депозитный портфель банков за апрель вырос на 2,4% до 2 024 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,5% до 943 млрд гривен, предприятий вырос на 4,3% до 1 032 млрд гривен.