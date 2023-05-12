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Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Украина, Пятница 12 мая 2023 11:36
Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке Фото: ставки для населения не растут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 0,8%.

За апрель ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 13,4% до 13,3% годовых, по валютным выросли с 0,3% до 0,4% годовых.

Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Депозитный портфель банков за апрель вырос на 2,4% до 2 024 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,5% до 943 млрд гривен, предприятий вырос на 4,3% до 1 032 млрд гривен.

Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2023 года в национальной валюте упали на 0,3 п.п. до 36,1% годовых.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравняться с уровнем инфляции и даже превысить его. В апреле инфляция замедлилась до 17,9%.

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Национальный банк Украины
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