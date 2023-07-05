Ставки выросли. Россияне снова используют "заградительные отряды" на фронте, - Маляр

Украинские военные так мощно бьют врага на востоке, что на некоторых направлениях российские оккупанты начали покидать позиции целыми подразделениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

"Ставки настолько выросли, что враг начал использовать "заградительные отряды" и оружием, направленным в спины своим, пытаются обеспечить устойчивость войска", - сообщила заместитель министра.

По ее словам, сейчас "горячее всего" сейчас на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении ожесточенные бои. Враг крепко держится за занятые им позиции", - заявила Маляр.

Продвижение по флангам

"До закрепления на позициях сообщать преждевременно, ведь ситуация может каждый час меняться. Сегодня именно такой день - ситуация динамично менялась", - пояснила заместитель министра.

Она также сообщила, что на северном фланге вокруг Бахмута в течение дня продолжались бои, по состоянию на конец дня без существенных продвижений.

В то же время, по ее словам, на северном фланге кое-где сегодня были продвижения.

"Зато в самом городе враг благодаря нашим бойцам в ловушке. Передвигаться полноценно не может, выйти из города не может", - сообщила Маляр.

Ситуация вокруг Бахмута

Украинские военные уже более месяца продолжают активные действия на Бахмутском направлении. Им удается продвигаться на юг и на север от города. Таким образом они могут взять группировку врага в окружение.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что продвижение наших защитников под Бахмутом продолжается. При этом, по его словам, сейчас враг сосредоточил в районе города более 50 тысяч солдат. Он также постоянно опрокидывает резервы.

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