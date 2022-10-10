Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало за последний месяц
Потребительские цены в Украине в сентябре 2022 года по сравнению с августом выросли на 1,9%. С начала года рост цен составил 21,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2021 года) инфляция ускорилась до 24,6% по сравнению с 23,8% месяцем ранее.
Продукты питания в Украине за сентябрь подорожали на 1,8%. Больше всего подорожали яйца - на 22,7%. Овощи за месяц подешевели на 10,4%, однако они стоят на 84,8% дороже, чем год назад.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь - на 9,8%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,9%.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 2,8%, здравоохранение - на 1,8%, транспорт на 0,4%, цены на связь выросли на 0,3%, на отдых и культуру на 1,0%, образование подорожало на 7,1%, рестораны и гостиницы - на 1,7%, разные товары и услуги - 1,5%.
Таким образом, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.
Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.
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