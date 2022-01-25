Що буде з кредитами та депозитами на початку 2022 року: прогноз банкірів

Попит на кредити домогосподарствам в Україні зростає шість кварталів поспіль. Підвищенню попиту на іпотеку сприяли нижчі відсоткові ставки, а попит на споживчі кредити підігрівають поліпшення споживчих настроїв та більші витрати домогосподарств на товари тривалого вжитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опитування про умови кредитування" Національного банку України ( НБУ ) за I квартал 2022 року.

"Поточне опитування зафіксувало рекордне підвищення попиту на корпоративні кредити за всю історію спостережень", - йдеться в повідомленні.

Опитування зафіксувало оптимістичні настрої банків стосовно ключових показників кредитування у 2022 році: 79% респондентів очікують зростання обсягу корпоративного портфеля, а 92% - обсягу позик домогосподарствам. Банки прогнозують, що якість кредитного портфеля поліпшиться, зокрема у великих банків підвищиться якість кредитів домогосподарствам.

Нагадаємо, у грудні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,2 в. п.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків у грудні 2021 року в національній валюті становили 32,0% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,9 в.п.