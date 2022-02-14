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Ставки за іпотекою за рік трохи знизилися: скільки коштує кредит на житло

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 17:41
Ставки за іпотекою за рік трохи знизилися: скільки коштує кредит на житло Фото: ставки за іпотекою за 2021 рік трохи впали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в грудні 2021 року становила 16,1% на первинному ринку і 13,6% - на вторинному. За рік ставки знизилися на 0,8 в. п. та на 0,4 в. п. відповідно, незважаючи на те, що в листопаді-грудні спостерігалося їх зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

За даними НБУ, загалом за 2021 рік банки видали 10,8 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2020 роком нове іпотечне кредитування торік майже подвоїлося за кількістю договорів та зросло в 2,4 раза в грошовому вимірі.

Ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Майже 90% нових угод (на 7,5 млрд грн) за 2021 рік уклали п’ять банків.

Банки переважно кредитують купівлю житла на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила близько 90% від усіх нових іпотечних кредитів у 2021.

У минулому році зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 2020 році він становив близько 663 тис. грн, то у 2021 році - 819 тис. грн. Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2021 році становив 893 тис. грн, вторинної - 809 тис. грн.

Ставки за іпотекою за рік трохи знизилися: скільки коштує кредит на житло

Нагадаємо, за даними НБУ, попит на кредити домогосподарствам в Україні зростає шість кварталів поспіль. Підвищенню попиту на іпотеку сприяли нижчі відсоткові ставки, а попит на споживчі кредити підігрівають поліпшення споживчих настроїв та більші витрати домогосподарств на товари тривалого вжитку.

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