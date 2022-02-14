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Ставки по ипотеке за год немного снизились: сколько стоит кредит на жилье

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 17:41
Ставки по ипотеке за год немного снизились: сколько стоит кредит на жилье Фото: ставки по ипотеке за 2021 год немного упали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2021 года составляла 16,1% на первичном рынке и 13,6% - на вторичном. За год ставки снизились на 0,8 п.п. и на 0,4 п.п. соответственно, несмотря на то, что в ноябре-декабре наблюдался их рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным НБУ, в целом за 2021 год банки выдали 10,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 8,9 млрд грн. По сравнению с 2020 годом новое ипотечное кредитование почти удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза, в денежном измерении.

Рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Почти 90% новых сделок (на 7,5 млрд грн) за 2021 год заключили пять банков.

Банки преимущественно кредитуют покупку жилья на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составляла около 90% от всех новых ипотечных кредитов в 2021.

В прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2020 году он составлял около 663 тыс. грн, в 2021 году - 819 тыс. грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2021 году составил 893 тыс. грн, вторичной - 809 тыс. грн.

Ставки по ипотеке за год немного снизились: сколько стоит кредит на жилье

Напомним, по данным НБУ, спрос на кредиты домохозяйствам в Украине растет шесть кварталов подряд. Повышению спроса на ипотеку способствовали более низкие процентные ставки, а спрос на потребительские кредиты подогревают улучшение потребительских настроений и большие расходы домохозяйств на товары длительного потребления.

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Национальный банк Украины
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