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Ставка перевалки руди вище ринкової, але вона допоможе порту "Южний" розвиватися, - " Метінвест"

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Києва, Середа 02 червня 2021 17:06
Ставка перевалки руди вище ринкової, але вона допоможе порту "Южний" розвиватися, - " Метінвест" Фото: "Метінвест" (metinvestholding.com)
Автор: РБК-Україна

Державний морський порт "Южний" і компанія "Метінвест" 1 червня підписали контракт на перевалку руди. За цим контрактом тарифи на перевалку руди зросли відразу на 33%. У компанії ціни назвали завищеними і неринковими.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Водночас у компанії відзначили, що ці кошти допоможуть державному порту вирішити фінансові проблеми.

"За новим контрактом держпорт отримає високу ставку перевалки - на 33% вище рівня 2020 року, коли порт отримав прибуток близько 0,5 млрд грн. Встановлену ставку перевалки група вважає завищеною і неринковою, але при цьому розуміє, що таке збільшення ставки перевалки дозволить вже найближчим часом подолати фінансові проблеми, в яких порт Південний опинився під управлінням попереднього менеджменту, а також реалізувати програму модернізації обладнання", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Крім зростання ставок, порт отримає також гарантовані обсяги перевалки, які в 1.5 рази перевищують ті, на яких наполягав попередній керівник порту Сергій Ковшар.

"Цей контракт дозволить компанії виконати зобов'язання з експорту сировини споживачам. "Метінвест" сподівається на подальший розвиток стратегічних відносин з портом "Южний", при яких буде знайдено взаємовигідне рішення в питаннях обсягів і вартості перевалки", - резюмували в компанії.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр інфраструктури Олександр Кубраков звільнив в.о. голови порту Сергія Ковшара, і призначив на його місце Олександра Олійника. Це сталося після того, як Ковшара запідозрили в монопольній змові з приватним портом "ТИС".

Як відомо, тоді промисловці звернулися до міністра з проханням розібратися в ситуації. Кубраков, своєю чергою, звільнив Ковшара і анонсував антикорупційну чистку в підзвітних галузях.

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