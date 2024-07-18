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Предлагают установить новое приложение банка: украинцев предупредили о новых схемах мошенников

Четверг 18 июля 2024 22:47
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Предлагают установить новое приложение банка: украинцев предупредили о новых схемах мошенников Иллюстративное фото: украинцев предупредили о мошеннических схемах с приложениями банков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине с начала полномасштабного вторжения активизировались мошенники, которые каждый раз придумывают новые схемы для того, чтобы выманить средства украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Как отметили в ведомстве, на этот раз аферисты представляются работниками одного из банковских учреждений. Они якобы сообщают, что старое мобильное приложение перестало работать и необходимо загрузить новое.

Как действуют злоумышленники:

  • рассылают фишинговые ссылки для загрузки из фейкового чат-бота и получают данные клиентов банка;
  • В дальнейшем мошенники убеждают назвать комбинацию, поступившую от настоящей службы поддержки и похищающих средства с аккаунтов онлайн-банкинга.

Как уберечь себя?

Правоохранители советуют не доверять звонкам и сообщениям из неизвестных номеров. Также не стоит передавать посторонним лицам поступающие коды. Сотрудники банка никогда не спрашивают личные данные клиентов.

Убедитесь и проверьте информацию на официальных страницах банка.

Если все-таки с вами случилась неприятная ситуация – немедленно заблокируйте карту, позвоните в службу поддержки банка и обратитесь в полицию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине начали действовать мошеннические схемы, где украинцев просят заплатить за трудоустройство.

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