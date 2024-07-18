Предлагают установить новое приложение банка: украинцев предупредили о новых схемах мошенников
В Украине с начала полномасштабного вторжения активизировались мошенники, которые каждый раз придумывают новые схемы для того, чтобы выманить средства украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.
Как отметили в ведомстве, на этот раз аферисты представляются работниками одного из банковских учреждений. Они якобы сообщают, что старое мобильное приложение перестало работать и необходимо загрузить новое.
Как действуют злоумышленники:
- рассылают фишинговые ссылки для загрузки из фейкового чат-бота и получают данные клиентов банка;
- В дальнейшем мошенники убеждают назвать комбинацию, поступившую от настоящей службы поддержки и похищающих средства с аккаунтов онлайн-банкинга.
Как уберечь себя?
Правоохранители советуют не доверять звонкам и сообщениям из неизвестных номеров. Также не стоит передавать посторонним лицам поступающие коды. Сотрудники банка никогда не спрашивают личные данные клиентов.
Убедитесь и проверьте информацию на официальных страницах банка.
Если все-таки с вами случилась неприятная ситуация – немедленно заблокируйте карту, позвоните в службу поддержки банка и обратитесь в полицию.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине начали действовать мошеннические схемы, где украинцев просят заплатить за трудоустройство.
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