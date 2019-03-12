Стаття про мову друкованих ЗМІ набуде чинності через 2,5 роки

Стаття передбачає, що не менше 50% друкованої преси має бути українською мовою

После принятия "языкового закона" во втором чтении статья о 50% украинского языка в средствах массовой информации вступит в силу только через 30 месяцев после принятия документа. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Он отметил, что в проекте закона предусмотрены определенные переходные периоды.

"В законе "О функционировании украинского языка как государственного" предусмотрены переходные периоды. Так, для печатных средств информации переходный период продлится 30 месяцев. То есть, через 30 месяцев предусмотрено вступление в силу той статьи, которая касается печатных СМИ", - сообщил Княжицкий.

Так, статьей предусматривается, что не менее 50% печатной прессы должно быть на украинском языке.

"Если брать, например, телевидение, речь идет о переходном периоде в два года на телевидении", - добавил парламентарий.

Напомним, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" затянется минимум на две недели.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что принятие "языкового закона" будет лучшим чествованием памяти Тараса Шевченко. Кроме того, спикер ВР прогнозировал, что Рада сможет проголосовать "языковой закон" в ближайшее время.

Так, парламент 28 февраля начал рассмотрение "языкового закона". Согласно сравнительной таблице ко второму чтению, к документу поданы 2082 правки.