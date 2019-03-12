У Раді розповіли, як довго розглядатимуть правки до "мовного закону"

Фото: Сергій Березенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами нардепа, зараз Рада не може перейти до розгляду правок через "істерію" перед виборами

Розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" затягнеться мінімум на два тижні. Про це заявив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп підкреслив, що зараз Рада навіть не може перейти до розгляду правок через "істерію" перед виборами.

"Якщо ми дійдем до кожної правки, то ми з вами витратимо мінімум два тижні. Прогнозую, що мінімум два тижні будуть розглядатися усі ці правки. Як ви бачите, зараз ми навіть не можемо перейти до розгляду питання по суті, оскільки лунають політичні заяви, заклики від політиків, хтось створює різноманітні ТСК... Усе це пов'язано з тим, що залишилось три тижні до виборів. Істерія максимальна", - повідомив Березенко.

Нагадаємо, вчора голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що на цьому пленарному тижні народні депутати повинні продовжити розгляд поправок до "мовного закону". За словами глави Ради, ухвалення "мовного закону" буде кращим вшануванням пам'яті Тараса Шевченка.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій прогнозував, що Рада зможе проголосувати "мовний закон" найближчим часом.

Так, парламент у четвер, 28 лютого, почав розгляд "мовного закону". Згідно порівняльної таблиці до другого читання, до документу подано 2082 правки.