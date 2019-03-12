ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді розповіли, як довго розглядатимуть правки до "мовного закону"

Новини » Політика    12.03.2019 - 11:58
У Раді розповіли, як довго розглядатимуть правки до "мовного закону"
Фото: Сергій Березенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами нардепа, зараз Рада не може перейти до розгляду правок через "істерію" перед виборами

Розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" затягнеться мінімум на два тижні. Про це заявив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп підкреслив, що зараз Рада навіть не може перейти до розгляду правок через "істерію" перед виборами.

"Якщо ми дійдем до кожної правки, то ми з вами витратимо мінімум два тижні. Прогнозую, що мінімум два тижні будуть розглядатися усі ці правки. Як ви бачите, зараз ми навіть не можемо перейти до розгляду питання по суті, оскільки лунають політичні заяви, заклики від політиків, хтось створює різноманітні ТСК... Усе це пов'язано з тим, що залишилось три тижні до виборів. Істерія максимальна", - повідомив Березенко.

Нагадаємо, вчора голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що на цьому пленарному тижні народні депутати повинні продовжити розгляд поправок до "мовного закону". За словами глави Ради, ухвалення "мовного закону" буде кращим вшануванням пам'яті Тараса Шевченка.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій прогнозував, що Рада зможе проголосувати "мовний закон" найближчим часом.

Так, парламент у четвер, 28 лютого, почав розгляд "мовного закону". Згідно порівняльної таблиці до другого читання, до документу подано 2082 правки.

У Раді розповіли, коли приступлять до закону Порошенка про незаконне збагачення Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"
Новини України языкСергей БерезенкоВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся