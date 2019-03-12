Стаття про мову друкованих ЗМІ набуде чинності через 2,5 роки

Фото: Микола Княжицький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стаття передбачає, що не менше 50% друкованої преси має бути українською мовою

Після ухвалення "мовного закону" у другому читанні стаття щодо 50% української мови у друкованих засобах масової інформації набуде чинності лише через 30 місяців після прийняття документу. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький.

Він зазначив, що у проекті закону передбачені певні перехідні періоди.

"У законі "Про функціонування української мови як державної" передбачені перехідні періоди. Так, для друкованих засобів інформації перехідний період триватиме 30 місяців. Тобто, через 30 місяців передбачене набуття чинності тією статтею, яка стосується друкованих ЗМІ", - повідомив Княжицький.

Так, статтею передбачається, що не менше 50% друкованої преси має бути українською мовою.

"Якщо брати, наприклад, телебачення, йдеться про перехідний період у два роки на телебаченні", - додав парламентар.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко заявив, що розгляд поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" затягнеться мінімум на два тижні.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що прийняття "мовного закону" буде кращим вшануванням пам'яті Тараса Шевченка. Крім того, спікер ВР прогнозував, що Рада зможе проголосувати "мовний закон" найближчим часом.

Так, парламент 28 лютого розпочав розгляд "мовного закону". Згідно порівняльної таблиці до другого читання, до документа подано 2082 правки.