Статус російської мови на Донбасі треба обговорювати, - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає можливим діалог щодо більш глибокого використання російської мови на Донбасі, ніж на інших територіях країни. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Украина".

Разумков зазначив, що це відповідає Європейській хартії про мови, не суперечить українській Конституції.

"Єдині червоні лінії, які були накреслені і озвучені президентом, це те, що єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Це ми не обговорюємо", - сказав він.

Коментуючи зауваження, що така ж аргументація звучала при ухваленні "закону Ківалова-Колесніченка" у 2012 році, Разумков заявив, що тоді не було війни.

"Це була не спроба знайти точки, за якими можна об'єднати суспільство, а це, на жаль, використовували як точку, навколо якої можна зібрати свій електорат", - сказав Разумков і додав, що йому прикро порівняння "з представниками колишніх політичних еліт".

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан запропонував регіональний статус для російської мови на Донбасі. Після цього представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що це особиста позиція Андрія Богдана.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня - 3 червня, дві третини громадян України виступають за те, щоб єдиною державною мовою в країні був український.