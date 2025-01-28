Планы Трампа "вернуть" канал. СМИ раскрыли варианты США по борьбе с влиянием Китая в Панаме

У США есть различные варианты для уменьшения китайского влияния в Панаме, и по противодействию растущего присутствия компаний КНР в этой Центральноамериканской стране. Их представит комитету Сената Штатов глава Федеральной морской комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Западные СМИ обратили внимание, что президент США Дональд Трамп пообещал, что страна вернет себе контроль над Панамским каналом. Вместе с тем глава государства не предоставил подробностей, каким образом и когда он это собирается реализовать.

Между тем Reuters ознакомилось с письменными показаниями председателя Федеральной морской комиссии США Луи Солы, которые будут представлены во вторник на слушаниях Комитета Сената по торговле по Панамскому каналу.

"Нам нужно увеличить поддержку американских компаний, которые стремятся вести бизнес в Панаме и по всей Америке. Китайские компании не должны быть единственными участниками торгов", - говорится в его заявлении.

Сола также добавил, что китайским компаниям "удалось получить миллиарды долларов контрактов на разработку в Панаме", и что значительное их количество - проекты "физической инфраструктуры, некоторые из которых расположены на Панамском канале или рядом с ним".

Как заявил перед слушаниями председатель комитета Сената по вопросам торговли Тед Круз, Штаты "заплатили и построили Панамский канал, но Панама ведет себя с Америкой несправедливо и передает контроль над ключевой инфраструктурой Китаю".

Также Сола отмечает, что США имеют варианты "решения проблемы растущего присутствия Китая и китайских компаний в Панаме и по всей Америке".

"Мы также не лишены вариантов, поскольку они касаются дальнейшей жизнеспособности Канала", - сказал он.

Председатель Федеральной морской комиссии США также заявил, что крайне важно защитить независимость Администрации Панамского канала.

Как пишет Reuters, в августе прошлого года Сола и тогдашний председатель Федеральной морской комиссии США Дэн Маффей посетили Панаму и встретились с президентом этой страны Хосе Раулем Мулино. Это произошло после того, как условия засухи серьезно повлияли на работу канала.

В письменных показаниях, которые будут представлены комитету Сената во вторник, Маффей заявит, что прошлогодний сезон дождей в Панаме, к счастью, смягчил острые проблемы с водоснабжением "на время и восстановил нормальный объем транзита".

Заявления Трампа о Панамском канале

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал несколько заявлений о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом. Он также, в частности, отказался исключить возможное применение военной силы для этого.

Через Панамский канал осуществляется более 40% контейнерных перевозок США, что оценивается примерно в 270 миллиардов долларов в год.

Высказывания Трампа о Панамском канале вызвали критику со стороны латиноамериканских государств в Америке и некоторых других стран.

На прошлой неделе президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна управляет каналом, ответственным за мировую торговлю, включая Соединенные Штаты. Мулино подчеркнул, что канал "есть и будет оставаться Панамским".

Добавим, 23 января стало известно, что Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму на фоне заявлений Трампа о "возвращении" канала.

Справка: США построили Панамский канал в начале 1900-х годов, чтобы помочь коммерческим и военным кораблям путешествовать между их побережьями.

В 1999 году Штаты отказались от собственности на водный путь, а произошло это более чем через 20 лет после того, как тогдашний президент США Джимми Картер подписал соответствующее соглашение с Панамой.