Статус критичности предприятий автоматически продлят до 1 февраля 2027 года

Статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлят до 1 февраля 2027 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий при переходе на обновленную систему бронирования был подготовлен проект акта, предусматривающий введение переходного периода.
В частности, статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлят до 1 февраля 2027 года.
Отмечается, что 27 октября правительство обновило правила получения и подтверждения статуса критически важных предприятий. Новый алгоритм определяет этапы перехода на обновленные критерии, ответственных исполнителей и сроки их введения.
Основные этапы перехода:
В то же время, для получения или продолжения критичности теперь нужно выполнить два дополнительных условия:
Список критических сфер могут расширить по представлению профильного ЦОИВ или ОВА, согласованному с Координационным центром.
Ранее РБК-Украина рассказывало, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Среди оснований для ее получения - семейные обстоятельства, состояние здоровья, обучение, научная деятельность и бронирование.
В частности, отсрочку могут получить люди с инвалидностью, родители троих и более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающие ребенка, а также работники критически важных предприятий и отдельных государственных органов.