Статус критичності підприємств автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року

Статус критичності підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Для забезпечення безперебійної роботи критично важливих підприємств під час переходу на оновлену систему бронювання підготували проєкт акту, який передбачає запровадження перехідного періоду.
Зокрема, статус критичності підприємств, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року.
Зазначається, що 27 жовтня уряд оновив правила отримання та підтвердження статусу критично важливих підприємств. Новий алгоритм визначає етапи переходу на оновлені критерії, відповідальних виконавців і строки їх запровадження.
Основні етапи переходу:
Водночас для отримання або продовження критичності тепер потрібно виконати дві додаткові умови:
Перелік критичних сфер можуть розширити за поданням профільного ЦОВВ або ОВА, погодженим із Координаційним центром.
Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку від мобілізації. Серед підстав для її отримання - сімейні обставини, стан здоров'я, навчання, наукова діяльність та бронювання.
Зокрема, відстрочку можуть отримати люди з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, які самостійно виховують дитину, а також працівники критично важливих підприємств та окремих державних органів.