Статус критичності підприємств автоматично продовжать до 1 лютого 2027 року

Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку від мобілізації. Серед підстав для її отримання - сімейні обставини, стан здоров'я, навчання, наукова діяльність та бронювання.

Зокрема, відстрочку можуть отримати люди з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, які самостійно виховують дитину, а також працівники критично важливих підприємств та окремих державних органів.