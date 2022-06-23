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Статус кандидата в ЄС для Молдови та Грузії: що вирішила Європейська рада

Фото: Шарль Мішель, президент Європейської ради (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська рада провела засідання щодо надання Україні, Молдові та Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. З Молдовою рішення було однозначним, а Грузії поставили умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля у Twitter.

Він зазначив, що Єврорада прийняла рішення надати Молдові та Україні статус кандидата в ЄС під час засідання і назвав цей момент історичним.

При цьому у випадку з Грузією Мішель наголосив, що необхідно буде вирішити певні проблеми.

"Єврорада вирішила визнати європейську перспективу Грузії та готова надати статус кандидата, як тільки будуть улагоджені невирішені питання", - написав Мішель.

За його словами, майбутнє Грузії у будь-якому разі пов'язане з Євросоюзом.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі 23 червня.

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ЕвросоюзРада ЄвропиГрузіяМолдоваВступ в ЄС