Статус кандидата в ЄС для Молдови та Грузії: що вирішила Європейська рада

Він зазначив, що Єврорада прийняла рішення надати Молдові та Україні статус кандидата в ЄС під час засідання і назвав цей момент історичним.

При цьому у випадку з Грузією Мішель наголосив, що необхідно буде вирішити певні проблеми.

"Єврорада вирішила визнати європейську перспективу Грузії та готова надати статус кандидата, як тільки будуть улагоджені невирішені питання", - написав Мішель.

За його словами, майбутнє Грузії у будь-якому разі пов'язане з Євросоюзом.