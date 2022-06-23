Статус кандидата в ЕС для Молдовы и Грузии: что решил Европейский совет

Он отметил, что Евросовет принял решение предоставить Молдове и Украине статус кандидата в ЕС во время заседания и назвал этот момент историческим.

При этом в случае с Грузией Мишель подчеркнул, что необходимо будет решить определенные проблемы.

"Евросовет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут улажены нерешенные вопросы", - написал Мишель.

По его словам, будущее Грузии в любом случае связано с Евросоюзом.